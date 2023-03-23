Наркоман разбил два Mercedes в центре Петербурга Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге неадекватный мужчина устроил разгром двум иномаркам. В первом часу ночи 23 марта 2023 года в центре города около отеля в Подъездном переулке прохожий стал пинать и бить по двум автомобилям марки Mercedes. Дебошира заметили работники отеля и нажали на "тревожную" кнопку. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии.

- Сотрудники Росгвардии по сигналу «тревога» задержали нетрезвого гражданина одной из среднеазиатских республик с признаками наркотического опьянения, который без видимых причин разбил две иномарки, припаркованные около отеля в Подъездном переулке, - сообщили в ведомстве.

В итоге неадекват сильно повредил капот одного автомобиля и оторвал зеркало и разбил лобовое стекло у второй машины. На наркомана надели наручники и доставили в полицию. Возбуждено уголовное дело.