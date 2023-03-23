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23 марта 2023 12:10

В Смольном назвали шуткой утренние сирены в Адмиралтейском районе

Звук сирен якобы разбудил петербуржцев в 6:30
Авторы (2):
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Анастасия НУРАДИЛОВА
Звук сирен разбудил петербуржцев в 6:30

Звук сирен разбудил петербуржцев в 6:30

Фото: Олег ЗОЛОТО

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга опроверг информацию о сиренах, которые якобы напугали жителей Адмиралтейского района в 6:30 утра 23 марта. Об этом ранее писали городские СМИ.

- Наш заместитель председателя, курирующий данное направление, сказал, что у него нет информации о случившемся. По нашим данным, официальные сигналы оповещения не включались. Была ли это чья-то шутка? Скорее всего, так и есть, иначе у нас была бы конкретика по этому вопросу, - рассказали spb.kp.ru в пресс-службе ведомства.

В администрации Адмиралтейского района комментировать происшествие отказались. Но сотрудники подтвердили, что сирены действительно включались. В чем была причина – пока не известно. Но ничего чрезвычайного в городе не произошло.