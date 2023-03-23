Эксперт Светлана Яурова ответила, можно ли законно избавиться от долгов. Фото предоставлено юридической компании ООО «ФЦБ».

По данным Центрального банка России, за 2022 год более 42 миллионов человек в стране имеют долги. При этом, у любого гражданина может возникнуть патовая ситуация: из-за жизненных трудностей платить по кредитам нечем, а сумма задолженности все растет. Однако, из такого непростого положения все же есть выход — банкротство. Долгое время граждане не могли списать с себя долги, но несколько лет назад такая возможность все же появилась. Вместе с управляющим партнером Федеральной юридической компании ООО «ФЦБ» разбираемся, как это работает и кто может это сделать.

Напомним, что банкротство — это неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов. Эта процедура регулируется специальным Федеральным законом №127 «О несостоятельности (банкротстве)». В нем говорится, что признать себя банкротом может как сам гражданин, так и его кредиторы или Федеральная налоговая служба. Важно отметить, что закон позволяет списать задолженности по кредитам, кредитным картам, налогам и ЖКХ.

Не списываются долги по:

- алиментам,

- компенсации вреда, причиненного здоровью или жизни,

- возмещение морального вреда,

- заработной плате и выходным пособиям работникам,

- субсидиарной ответственности для руководителей и учредителей компаний, непогашенной судимости за преступление в сфере экономики,

- текущим платежам.

Когда признают банкротом?

Избавиться от долгов можно, только если ваш доход не позволяет в срок платить по кредитам и в ближайшем будущем ситуация не изменится. Если гражданин должен меньше полумиллиона рублей, то он может воспользоваться упрощенной бесплатной процедурой банкротства через МФЦ. При этом, Федеральная юридическая компания ООО «ФЦБ» оказывает юридическое сопровождение данной процедуру всего за 1 рубль.

А если долг больше, то гражданин может списать свои задолженности с помощью процедуры банкротства через арбитражный суд.

Как стать банкротом?

В 2023 году люди могут освободиться от задолженности через арбитражный суд или с помощью бесплатной процедуры в Многофункциональном центре (МФЦ). Важно отметить, что пройти процедуру в МФЦ можно, только если:

сумма долга составляет от 50 000 до 500 000 рублей;

исполнительное производство завершено, и есть подтверждение от судебного пристава, что имущества недостаточно для покрытия долга;

в отношении гражданина не возбуждались другие исполнительные производства, которые не окончены или не прекращены на момент проверки МФЦ;

гражданин не проходит процедуру банкротства в арбитражном суде.

Какой порядок?

Завершить процедуру внесудебного банкротства можно за полгода. Сперва специалист МФЦ проверяет соблюдение всех условий «упрощенки». Если все требования соблюдены, то он заносит сведения о должнике в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. С этого момента начинается процедура внесудебного банкротства. Через 6 месяцев долг гражданина спишут. Но помните: если окажется, что должник что-то скрыл, кредиторы вновь возьмутся за гражданина.

Если добиваться банкротства через суд, то это займет ориентировочно 9 месяцев при условии, что у гражданина отсутствует имущество, подлежащее реализации в счет уплаты долгов. Сроки оформления банкротства могут существенно отличаться в зависимости от суммы задолженности, наличия имущества для конкурсной массы, загруженности инстанций.

С даты принятия арбитражным судом решения о признании гражданина банкротом и об открытии конкурсного производства, кредиторы прекращают начисление пеней должнику, и дело переходит в ведение финансового управляющего. Далее есть три варианта развития событий: реструктуризация долга, реализация имущества и мировое соглашение.

Банкротство - это абсолютно законный способ избавиться от долгового груза и обрести финансовую независимость. Специалисты из юридической компании ООО «ФЦБ» оказывают профессиональное юридическое сопровождение в процедурах внесудебного и судебного банкротства.

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