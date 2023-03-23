Суд арестовал жителя Ленобласти по делу о спонсировании террористов Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд Петербурга отправил под арест приверженца радикальных течений ислама. По версии следствия, мужчина финансировал террористическую организацию. Он отправил 6 310 рублей на эти цели. О преступлении сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Фигурант понимал, что указанные денежные средства будут использоваться на пропаганду терроризма и развитие медиа-деятельности в указанном направлении, - говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемого задержали 22 марта, в этот же день ему предъявили обвинение. Свою вину мужчина не признал. Известно, что он родился в Дагестане, но в последнее время жил во Всеволожском районе Ленобласти.

У суда обвиняемый просил домашний арест, но ближайшие пару месяцев ему придется провести в следственном изоляторе. Там он пробудет, как минимум, до 21 мая.