В Петербурге к 2024 году занизят бордюры и сделают дороги доступнее для инвалидов

Дороги Петербурга сделают более доступными для маломобильных граждан. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Дороги Петербурга в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» сделают комфортными и доступными для маломобильных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Особое внимание мы уделяем обеспечению беспрепятственного передвижения для людей с ограниченными возможностями, – прокомментировали в пресс-службе.

К 2024 году организаторы планируют занизить бордюрные камни, сделать пологими съезды на пешеходные переходы и проезжую часть с тротуаров. Кроме того, при возведении развязки между Московским шоссе и Дунайским проспектом рассчитывают установить лифты в подземных пешеходных переходах.

Специалисты отметили, что список участников проекта «Безопасные и качественные дороги» сформировался в основном из обращений граждан. И сейчас основная цель программы – сделать дороги, соответствующие нормам не менее чем на 85 процентов.