Новую поликлинику построят в Калининском районе Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Калининском районе Северной столицы появится новая поликлиника. Разрешение на ее строительство накануне выдал Госстройнадзор. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба Смольного.

- Поликлинику для взрослых смогут посещать 600 человек в сутки. Деньги на строительство медицинского учреждения выделены из городского бюджета, - говорится в сообщении ведомства.

Известно, что здание возведут на 34 участке Лабораторного проспекта. Его площадь составит более 8,6 тысяч квадрантных метров. На первом этаже будет регистратура, кабинет врача-инфекциониста, отделение лучевой диагностики, медицинской профилактики, физиотерапии и лечебной физкультуры.

На втором и третьем этажах появятся кабинеты врачей разных направлений. Там же будут находиться 10 коек для пациентов, проходящих лечение в дневном стационаре.