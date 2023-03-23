Без вести пропавшую влюбленную пару подростков больше недели ищут в Петербурге

В Петербурге пропала 16-летняя школьница, ушедшая из дома к парню. Фото: "ЛизаАлерт"

В Петербурге 13 марта пропали 16-летняя девушка и ее 20-летний парень. Ориентировка в социальных сетях появилась днем 23 марта 2023 года. Сообщается, что о местоположении молодых людей нет информации со дня пропажи. Об этом рассказали в соцсетях поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

– Внимание! Помогите найти двух человек, – оставили комментарий волонтеры на странице своего сообщества ВКонтакте.

Информации о том, как выглядят пропавшие, тоже немного. Девушка ростом 167 сантиметров, нормального телосложения, с темными волосами и серо-зелеными глазами. Как была одета в день исчезновения – неизвестно. Юноша ростом 185, плотного телосложения с серыми глазами и темными волосами. На парне 13 февраля была темно-зеленая куртка, белые с зеленой отделкой кроссовки, темная кепка.

Всех, кто знает какую-либо информацию о девочке, просят звонить на горячую линию отряда 8 (800) 700-54-52 или на 112.