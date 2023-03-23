Устроившего стрельбу в коммунальной квартире петербуржца задержали полицейские Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Житель коммунальной квартиры на Заводском проспекте в Петербурге устроил стрельбу в своей комнате. Соседи мужчины обратились в полицию. Инцидент произошел 22 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Сотрудники полиции задержали 59-летнего жителя коммуналки. Он два раза выстрелил в комнате из своего охотничьего ружья «ИЖ-27». Мужчина стрелял по входной двери, - говорится в сообщении ведомства.

К счастью, никто из жильцов квартиры в происшествии не пострадал. Дебошира доставили в отдел полиции, где на него составили административный протокол за мелкое хулиганство. Ружье у петербуржца отняли. Сейчас сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.