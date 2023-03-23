Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия23 марта 2023 16:12

Устроившего стрельбу в коммунальной квартире петербуржца задержали полицейские

Дебошир достал ружье и начал стрелять по входной двери
Анастасия НУРАДИЛОВА
Устроившего стрельбу в коммунальной квартире петербуржца задержали полицейские

Устроившего стрельбу в коммунальной квартире петербуржца задержали полицейские

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Житель коммунальной квартиры на Заводском проспекте в Петербурге устроил стрельбу в своей комнате. Соседи мужчины обратились в полицию. Инцидент произошел 22 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Сотрудники полиции задержали 59-летнего жителя коммуналки. Он два раза выстрелил в комнате из своего охотничьего ружья «ИЖ-27». Мужчина стрелял по входной двери, - говорится в сообщении ведомства.

К счастью, никто из жильцов квартиры в происшествии не пострадал. Дебошира доставили в отдел полиции, где на него составили административный протокол за мелкое хулиганство. Ружье у петербуржца отняли. Сейчас сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.