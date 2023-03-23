Быка Мааны из Ленинградского зоопарка накормили яблоками в честь 15-го дня рождения

Бык Мааны из Ленинградского зоопарка отметил 15-летие. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградском зоопарке 23 марта праздник. Якутский бык Мааны отметил свой 15-й день рождения. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

– Нашему могучему красавцу исполняется 15 лет! Мааны – настоящий якутский бык. Он обладает спокойным и дружелюбным нравом, хотя внешне очень суров и серьезен. Но иногда нам удается застать его за игрой. Имениннику больше всего нравятся большие игрушки, особенно мячики. Потому что их можно подкидывать рогами, – поделились своими эмоциями сотрудники зоопарка в официальном телеграмм-канале учреждения.

К поздравлениям под умилительными фотографиями бычка присоединились читатели канала и жители Петербурга. Многие обращались к Мааны с пожеланиями здоровья, удачи и улыбок посетителей, множества вкусняшек и игрушек.

– Хорошего тебе настроения и яблочек! – восторженно отозвалась в комментариях под постом пользователь телеграма Алиса.

И пожелания сбылись. Именно сегодня киперы порадовали быка его любимыми яблоками.