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НовостиОбщество24 марта 2023 7:40

Горный университет Петербурга пошел в топ-3 лучших горнопромышленных вузов мира

В рейтинге QS петербургский вуз набрал 83,8 балла из 100 возможных
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Горный университет вошел в тройку лучших горнопромышленных вузов мира

Горный университет вошел в тройку лучших горнопромышленных вузов мира

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербургский горный институт пошел в тройку лидеров среди горнопромышленных вузов мира. Речь идет об авторитетном рейтинге вузов QS, где университет Северной столице занял третье место в категории «Добыча полезных ископаемых и горная промышленность». Вуз Петербурга стал первым университетом России, достигшим таких высоких результатов. Об этом 24 марта 2023 года рассказали в Смольном.

- Это заслуженная оценка достижений коллектива Горного университета и яркое подтверждение того, что в Петербурге развиваются наука и образование, внедряются инновации, - подчеркнул губернатор города Александр Беглов.

Всего в рейтинге представлены 3 тысячи заведений из 161 страны. Горный университет получил 83,3 балла из 100. Выше всего вуз был оценен за репутацию у работодателей, а также в академическом сообществе.

Отметим, что в данный рейтинг Горный университет попадает с 2017 года.