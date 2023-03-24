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НовостиОбщество24 марта 2023 8:55

Личный кабинет пассажира общественного транспорта запустят в Петербурге в мае 2023 года

В нем можно смотреть информацию о поездках и делать отложенный платеж для "Подорожника"
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Разработан Личный кабинет пассажира общественного транспорта в Петербурге

Разработан Личный кабинет пассажира общественного транспорта в Петербурге

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге завершили разработку личного кабинета пассажира общественного транспорта. Сейчас специалисты заканчивают последние настройки. Запустить личный кабинет планируется в мае 2023 года. Он будет работать на портале портале общественного транспорта и сайте ГКУ «Организатор перевозок». Об этом 24 марта рассказали в Смольном.

- Благодаря ему пассажиры смогут получать информацию о совершенных поездках, а также формировать отложенный платеж на Единый электронный билет на карте «Подорожник», - пояснили в городской администрации.

На этом разработки для удобства пассажиров не закончатся. Вице-губернатор Кирилл Поляков поделился планами о создании мобильного приложения. В нем можно будет приобрести проездной билет, а также оформить электронную версию "Подорожника", чтобы не возить с собой карту, а хранить ее в телефоне.