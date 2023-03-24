Уголовное дело об организации преступной группировки возбудили на парней и девушек, разводивших мужчин во время свиданий в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет Санкт-Петербурга продолжает расследование уголовного дела о консуматоршах. Изначально было заведено дело о мошенничестве, но 24 марта 2023 года комитет возбудил новое уголовное дело об организации преступного сообщества. В общей сложности в группировке участвовали более 10 человек.

- Напомним, что двое мужчин Петр Шалин и Денис Вишневский организовали всю схему развода. Они привлекли более 10 человек, среди которых были девушки и парни, - рассказали в комитете.

С мая 2021 года по январь 2022 года члены группировки знакомились в интернете с мужчинами, звали их на свидание. Подставные девушки приводили жертв в специальные рестораны, где были специально завышенные цены. Далее дамы заказывали и быстро сбегали, а мужчинам приходилось выкладывать круглые суммы за счет.

Известно, что так были обмануты 14 мужчин на более чем 820 тысяч рублей. Расследование продолжается.