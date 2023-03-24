В Петербурге мигрант ходил в гости к знакомой, чтобы насиловать 12-летнюю девочку

Возбуждено уголовное дело Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге мужчина из Узбекистана несколько раз изнасиловал 12-летнюю девочку. В полицию на него заявила землячка, мама пострадавшего ребенка. Об этом 24 марта сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Все происходило на Замшиной улице. 21-летний парень приходил в гости к знакомой, и пока ее нет, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери-школьницы, - говорится в сообщении.

Мужчину задержали, когда он в очередной раз пришел в гости. На него возбудили уголовное дело. Ребенка отвезли в больницу и показали врачам. Расследование преступления продолжается. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить обстоятельства случившегося.