Экспериментальный проект школьной столовой нового формата запустят в Петербурге

В Петербурге запустят экспериментальный проект школьной столовой нового формата Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге собираются запустить экспериментальный проект школьный столовой нового формата. Пилот запустят в школе № 372 Московского района. В учебном заведении будет представлено новое меню, которое появится в школе со следующего учебного года. Об этом 24 марта 2023 года рассказали в Смольном.

- Предстоит серьезная командная работа совместно со школой и компанией-партнером проекта. Лучшие практики, которые будут наработаны вместе с профессионалами из бизнеса, обладающими сегодня лучшими компетенциями в сфере общественного питания и бережливого производства, будем распространять и внедрять в других образовательных учреждениях города, - рассказали в городской администрации.

Летом школьная столовая и пищеблок будут отремонтированы. Примечательно, что проект ремонта разработали сами школьники. В пищеблоке также установят новое высокотехнологичное оборудование, которое позволит на 30 процентов экономить электроэнергию.