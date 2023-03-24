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НовостиОбщество24 марта 2023 13:04

Экспериментальный проект школьной столовой нового формата запустят в Петербурге

Пилотный проект реализуют на базе школы № 372 Московского района
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Петербурге запустят экспериментальный проект школьной столовой нового формата

В Петербурге запустят экспериментальный проект школьной столовой нового формата

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге собираются запустить экспериментальный проект школьный столовой нового формата. Пилот запустят в школе № 372 Московского района. В учебном заведении будет представлено новое меню, которое появится в школе со следующего учебного года. Об этом 24 марта 2023 года рассказали в Смольном.

- Предстоит серьезная командная работа совместно со школой и компанией-партнером проекта. Лучшие практики, которые будут наработаны вместе с профессионалами из бизнеса, обладающими сегодня лучшими компетенциями в сфере общественного питания и бережливого производства, будем распространять и внедрять в других образовательных учреждениях города, - рассказали в городской администрации.

Летом школьная столовая и пищеблок будут отремонтированы. Примечательно, что проект ремонта разработали сами школьники. В пищеблоке также установят новое высокотехнологичное оборудование, которое позволит на 30 процентов экономить электроэнергию.