«Морда - рязанская, уши - шотландские»: Новый котик поселился в приемной КГИОП в Петербурге

Котика взяли из приюта. Фото: t.me/sovetnik_iz_KGIOP

В приемной комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры появился новый котик. Питомца взяли из приюта. Прежнего кота, Моисея, забрала к себе домой сотрудница комитета.

Другие сотрудники ведомства заскучали по нему и взяли другого любимца. Правда имя хвостику еще не придумали.

- Мы, конечно, скучаем по Мосику. Но очень рады за него. А сами взяли другого котика. Морда – рязанская, уши – шотландские, - отметил глава ведомства Сергей Макаров в своих социальных сетях.

Напомним, прошлого котика Моисея в приемную взяли больше года назад. Тогда он был взрослым, и в приюте ссорился с другими животными. Он занимал почетную, но шуточную должность Советника по вопросам уюта и доброжелательной среды в коллективе. Сейчас сотрудники шутят, что питомец перешел на удаленку. Новый котик стал заместителем Моисея.