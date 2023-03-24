Майский концерт ДДТ в Петербурге перенесли на 2024 год. Фото: vk.com/ddt40

В Петербурге концерт ДДТ перенесли на 2024 год. Ранее он был запланирован на 27 мая этого года. Сообщения с печальной новостью начали приходить жителям города, которые уже купили билеты.

- Новая конкретная дата пока не выбрана. Но все приобретенные билеты будут действительны, обменивать их не придется. Отмена концерта произошла по независящим от группы и организаторов обстоятельствам, - говорится в паблике «ДДТ I ГАЗПРОМ АРЕНА» 24 марта.

Если у кого-то из покупателей билетов не получается ждать новую дату, они могут вернуть потраченные деньги. Для этого нужно обратиться туда, где ранее был приобретен их билет.

Фанаты исполнителей опечалены произошедшим. За три часа они написали почти 20 комментариев. Многие из них пообещали, что не будут сдавать купленные билеты и дождутся концерта любимого солиста.