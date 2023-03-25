Дождь с мокрым снегом пройдет в Петербурге вечером 25 марта

Все выходные в городе будет пасмурно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дождь с мокрым снегом придет в Петербург в субботу, 25 марта, благодаря холодному циклону, нависшему над Карелией. Северная столица затронула циклон только с тыла, поэтому осадки в городе стоит ждать ближе к вечеру, а вот небо традиционно для Петербурга серым будет уже с самого утра - его затянут плотные облака. Об этом сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своих соцсетях.

- Температура воздуха ожидается от +6 до +8 градусов в городе и от +4 до +9 по Ленинградской области. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, с порывами до 12-17 метров в секунду, - уточнил синоптик.

Атмосферное давление останется ниже нормы, но чуть-чуть подрастет в сравнении с предыдущим днем - 748 мм рт.ст..

В воскресенье, по прогнозу специалиста, в городе немного похолодает. Температура воздуха может опуститься до +4 градусов. Также ожидаются временами дожди с мокрым снегом.