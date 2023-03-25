Шуваловский парк затопило из-за разлива реки Старожиловка

"Грохочущий мостик" оказался под водой ФОТО: vk.com/shuvalovopark

Шуваловский парк в поселке Парголово на севере Петербурга частично затопило из-за разлива реки Старожиловка. Так, "Грохочущий мостик" на нижнем входе в парк с улицы Дудина уже почти полностью ушел под воду. Пройтись по нему возможно только в резиновых сапогах.

- Нижняя часть парка вдоль речки Старожиловка поплыла в водах весеннего половодья. Мостики пока еще не совсем утонули, но это не предел. При такой погоде жители с этой стороны попасть в парк не смогут еще неделю, - отмечают в местных группах в соцсетях.

На "Грохочущем мостике" уже висит предупреждение от администрации - парк временно закрыт на просушку.