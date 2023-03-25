Жители Петербурга смогут бесплатно сделать флюорографию в мобильных пунктах с 31 марта

Обследование можно будет пройти абсолютно бесплатно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 31 марта в Петербурге появятся пункты с мобильными флюорографами. Обследование в них можно будет пройти абсолютно бесплатно. Нужен лишь паспорт. Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом, который прошел 24 марта.

- 31 марта мобильный флюорограф будет работать у ТЦ "Питер Радуга" с 15 до 20 часов. 3 апреля он появится у станции метро "Звездная" в 11 часов и закроется в 15 часов, - сообщили в комитете по здравоохранению Петербурга.

Последний день акции - 6 апреля. С 11 до 15 часов пункт будет открыт у станции метро "Бухаресткая".