Заксобрание Петербурга предложило полностью запретить рекламу интимных услуг в России

Предполагается, что это поможет избавить город от подобных объявлений Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Депутаты Законодательного собрания Петербурга предложили запретить рекламу интимных услуг в России. Это предполагает внесение изменений в закон «О рекламе». Авторы проекта предлагают установить состав административного правонарушения, что позволит увеличить штрафы за подобные объявления. Так, по их мнению, разноцветных листовок с призывами к "отдыху", расклеенных по Петербургу, может стать меньше.

- Проблему составляет не только нравственный аспект рекламы указанного вида услуг, но и материальный: объявления клеятся на специальные растворы, что не позволяет в полной мере ответственным за содержание имущества лицам удалить их путем отскабливания, оттирания, отклеивания и иными способами. Результатом является причинение вреда городскому имуществу и имуществу третьих лиц, - гласит пояснительная записка законопроекта.

Закон может коснуться всех объявлений, где предлагаются сексуальные услуги за денежное или любое другое вознаграждение, а также обещание вознаграждения.