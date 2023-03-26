Более 2 тысяч пациентов с ВИЧ зарегистрировали в Боткинской больнице Петербурга в 2022 году. Фото: vk.com/komzdravspb

В 2022 году в Клинической инфекционной больнице имени С. П. Боткина прошли лечение более 2,2 тысяч пациентов с ВИЧ-инфекцией, которая относится к социально значимым инфекциям. Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга.

- В 2021 году таких пациентов было 1917, а в 2022 – 2221, - говорится в сообщении ведомства.

В диспансере наблюдались 320 женщин и 513 мужчин. Их средний возраст 44-47 лет. 787 жителей Петербурга получают антиретровирусную терапию при ВИЧ-инфекции.

Напомним, в 2003 году в Северной столице появился стационарный пункт профилактики ВИЧ, СПИД и других заболеваний. Он создан для пациентов, которые употребляют наркотики и страдают инфекционными заболеваниями. Там можно получить врачебные и психологические консультации. За 2022 год в пункт обратились 6564 человек.