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НовостиПроисшествия26 марта 2023 7:53

Дебошир стрелял по окнам на проспекте Авиаконструкторов в Петербурге

Нарушителя ищут полицейские
Анастасия НУРАДИЛОВА
Нарушителя ищут полицейские

Нарушителя ищут полицейские

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге неизвестный дебошир стрелял по окнам домов в Приморском районе. В полицию обратился житель дома на проспекте Авиаконструкторов. Он рассказал о происшествии сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Сотрудники полиции приняли заявление. С 18 по 25 марта злоумышленник повредил стеклопакет окна комнаты, которая находилась на седьмом этаже, - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас полицейские ищут дебошира и принимают все меры, чтобы установить его личность. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.