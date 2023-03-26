В Петербурге 8-летний мальчик попал под колеса автомобиля

Ребенка госпитализировали в больницу Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ребенок пострадал в дорожно-транспортном происшествии на третьем километре автодороги «подъезд к Колпино». Авария произошла днем 25 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- 47-летний водитель автомобиля «Хендай Крета» сбил 8-летнего мальчика. Ребенок переходил дорогу на красный сигнал светофора, родителей школьника рядом не было, - говорится в сообщении ведомства.

После ДТП ребенка госпитализировали в больницу. Врачи оценили полученные травмы как состояние средней степени тяжести. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все детали произошедшего.