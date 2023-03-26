Президент Уганды собирается посетить Петербург в июле 2023 года

Саммит Россия-Африка пройдет в июле Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени заявил, что обязательно приедет в Санкт-Петербург в июле. Он собирается посетить саммит Россия-Африка, который состоится летом. Об этом 25 марта пишет ТАСС.

- Я точно приеду в июле в Санкт-Петербург. Здесь очень важна политическая воля. Это не вопрос потребностей, а вопрос идеологии. Если вы исповедуете идеологию равенства, братства, то остальное — уже просто детали, - рассказал Йовери Кагута Мусевени в интервью изданию.

Он также сообщил, что Уганда может сотрудничать с Россией в сфере производства удобрений, а также в области нефти и нефтехимических продуктов. Президент Уганды отметил, что африканцы очень любят Россию.