Беглов поздравил петербуржцев со Всемирным днем театра Фото: Олег ЗОЛОТО

27 марта 2023 года во всем мире отмечается один из ярчайших праздников мира искусства - Всемирный день театра. С этим событием губернатор Санкт-Петербурга поздравил жителей города. Ведь Петербург не зря называется Культурной столицей с его театрами и балетами.

- В этом году исполнятся 320 лет со дня основания Санкт-Петербурга. Наш город не только впитал все лучшее, что есть в мировой культуре. Многие творения великих композиторов, драматургов, хореографов впервые увидели свет именно на берегах Невы, - отметил Беглов.

Также губернатор напомнил, что в этом году будет широко отмечаться 200-летие со дня рождения драматурга Александра Островского и 150-летие со дня рождения композитора Сергея Рахманинова, которые, к слову, имели непосредственное отношение к Петербургу.