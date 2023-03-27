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НовостиЗвезды27 марта 2023 5:08

Беглов поздравил петербуржцев со Всемирным днем театра

Международный праздник отмечается 27 марта
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Беглов поздравил петербуржцев со Всемирным днем театра

Беглов поздравил петербуржцев со Всемирным днем театра

Фото: Олег ЗОЛОТО

27 марта 2023 года во всем мире отмечается один из ярчайших праздников мира искусства - Всемирный день театра. С этим событием губернатор Санкт-Петербурга поздравил жителей города. Ведь Петербург не зря называется Культурной столицей с его театрами и балетами.

- В этом году исполнятся 320 лет со дня основания Санкт-Петербурга. Наш город не только впитал все лучшее, что есть в мировой культуре. Многие творения великих композиторов, драматургов, хореографов впервые увидели свет именно на берегах Невы, - отметил Беглов.

Также губернатор напомнил, что в этом году будет широко отмечаться 200-летие со дня рождения драматурга Александра Островского и 150-летие со дня рождения композитора Сергея Рахманинова, которые, к слову, имели непосредственное отношение к Петербургу.