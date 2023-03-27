Скандальный плавучий ресторан «Серебряный кит» в Петербурге начал тонуть

Ресторан "Серебряный кит" в центре Петербурга начал тонуть

В Санкт-Петербурге начал тонуть скандальный плавучий ресторан "Серебряный кит". Необычной формы корабль уже много лет пришвартован на Неве на проспекте Обуховской обороны. Утром 27 марта 2023 года жители города обратили внимание, что судно накренилось и частично ушло под воду. Сейчас на месте работают спасатели МЧС.

- Кит пошел ко дну, - пишут горожане.

- Теперь это подводная лодка? - шутят некоторые.

- Туда ему и дорога.

Отметим, что жителям Петербурга, особенно тем, кто видит "Кита" из окна, корабль не нравился. Они часто критиковали вид постройки и просили ее убрать. Кроме того, бизнес в ресторане шел не очень успешно. В сентябре 2022 года его выставили на продажу за 35 миллионов рублей. Но насколько известно, к данному моменту еще не успели продать.