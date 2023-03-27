Бурые медведи проснулись в Ленинградской области

Медведи проснулись в Ленобласти / Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков

Несмотря на то, что в Санкт-Петербурге стоит ужасная погода, а зима, видимо, решила опять вернуться, за городом начали просыпаться медведи. Житель Волосовского района Ленинградской области обнаружил в лесу свежие следы бурого медведя. Об этом 27 марта 2023 года рассказал биолог Павел Глазков.

- Свежий след бурого медведя обнаружил один из жителей Волосовского района. Судя по размеру отпечатка лапы, это взрослый самец. Самцы просыпаются примерно на полмесяца, а порой и на месяц раньше самок, - отметил специалист.

Ранней весной медведи особенно опасны, так как снег в лесу еще лежит, а значит пропитания мишкам пока не найти. Хотя из берлоги косолапый выходит еще с оставшимся жировым запасом, поэтому может обходиться без еды еще около месяца. Тем не менее, весной медведь может съесть даже медвежат. Поэтому медведицы стараются оставаться в берлоге с потомством как можно дольше.