Таксист изнасиловал пьяную пассажирку в Кудрово

Таксист изнасиловал нетрезвую продавщицу в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области таксист изнасиловал пассажирку, которая уснула у него в салоне. Все произошло ночью 26 марта 2023 года, когда 24-летняя жительница Кудрово возвращалась домой после празднования своего дня рождения в ресторане в городе Кировск. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Девушка села в неустановленный автомобиль к частному водителю. По дороге в Кудрово она заснула, - рассказал источник.

Примерно в четыре часа ночи мужчина припарковал машину у дома 48 по Центральной улице в Кудрово и воспользовался своей спящей пассажиркой. Когда девушка проснулась, он сразу высадил ее из машины и уехал.

Пострадавшая сразу же позвонила в экстренную службу. Ее госпитализировали в больницу с закрытым повреждением капсульно-связочного аппарата правого коленного сустава, ушибами мягких тканей коленных суставов. По факту произошедшего проводится проверка.