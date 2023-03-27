Напавшему с молотком на врача пенсионеру из Петербурга назначили обязательные работы

Суд вынес приговор пенсионеру Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд Петербурга вынес приговор пенсионеру, который напал с неврологическим молотком на врача в сентябре 2022 года. Об этом 27 марта сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Между мужчиной и врачом возник конфликт, потому что пациент на два часа опоздал на прием и собирался пройти без очереди. Сначала пенсионер высказал словесные угрозы, а потом ударил один раз молотком в висок. После этого он принялся душить медицинского работника, - говорится в сообщении.

Пенсионер полностью признал свою вину и просил рассмотреть дело в особом порядке. В итоге суд назначил ему 280 часов обязательных работ. Неврологический молоток после судебного заседания вернули врачу.