Два атомных ледокола построят на Балтийском заводе в Петербурге к 2025 году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На Балтийском заводе в Петербурге планируют построить два атомных ледокола. Один из них должен быть готов в мае 2024 года, а другой – в октябре 2025 года. Они станут пятым и шестым в проекте 22220.

- Мощность атомных ледоколов составляет 60 МВт. Сейчас это самые большие и мощные в мире среди похожих кораблей. Их длина составляет 173,3 метра, ширина - 34 метра, а водоизмещение - 33,5 тысячи тонн, - пишет РИА Новости.

Известно, что ледоколы будут работать в акватории Северного морского пути. На их строительство планируется потратить 58,9 миллиардов рублей. Правительство будет выделять деньги из бюджета в течение трех лет. Часть расходов покроет «Росатом».

Такие ледоколы провожают караваны судов в арктических условиях. Они способны пробивать лед толщиной до трех метров.