СКА Арену и Центр адаптивных видов спорта достроят в 2023 году в Петербурге

СКА Арену достроят в этом году
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
СКА Арену и Центр адаптивных видов спорта введут в строй в этом году в Петербурге. Ход работ обсудили на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства 27 марта. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
- В этом году будут введены в строй два важных спортивных объекта – СКА Арена в Московском районе и Центр адаптивных видов спорта в Приморском районе, он станет одним из крупнейших в Европе, - отметил глава города.
Около 58 процентов петербуржцев систематически занимаются спортом. К 2030 году планируется увеличить их количество до 75 процентов. Сделать это планируется с помощью строительства крупных спортивных объектов.
В прошлом году также было увеличено финансирование массового спорта. На эти цели выделили 2,5 миллиона рублей. На адаптивную физическую культуру и спорт потратили на 500 миллионов рублей.