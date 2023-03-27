СКА Арену и Центр адаптивных видов спорта достроят в 2023 году в Петербурге

СКА Арену достроят в этом году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

СКА Арену и Центр адаптивных видов спорта введут в строй в этом году в Петербурге. Ход работ обсудили на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства 27 марта. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- В этом году будут введены в строй два важных спортивных объекта – СКА Арена в Московском районе и Центр адаптивных видов спорта в Приморском районе, он станет одним из крупнейших в Европе, - отметил глава города.

Около 58 процентов петербуржцев систематически занимаются спортом. К 2030 году планируется увеличить их количество до 75 процентов. Сделать это планируется с помощью строительства крупных спортивных объектов.

В прошлом году также было увеличено финансирование массового спорта. На эти цели выделили 2,5 миллиона рублей. На адаптивную физическую культуру и спорт потратили на 500 миллионов рублей.