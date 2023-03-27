Будущих работников заводов будут обучать по новой программе в Петербурге

Будущих промышленников будут обучать по подготовленной Смольным программе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Комитет по промышленности Северной столицы подготовил программу обучения будущих работников завода, чтобы решить проблему острого дефицита кадров. Для этого создали рекламную кампанию «Петербург заводской». Об этом «Деловому Петербургу» рассказал председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик.

– Рекламная кампания позволит любому петербуржцу перейти работать в промышленность. Человек просто наводит камеру телефона на баннер с QR-кодом, переходит по ссылке и вакансии, – отметил глава комитета.

Как подчеркнули в комитете, однозначный плюс системы – оперативность. Жителям города достаточно будет оформить короткую заявку. Предприятие само напишет будущему работнику. Кстати, сайт рекламной компании уже создан, но находится в доработке.

Кирилл Соловейчик также подчеркнул, что количество промышленников за 2022 год выросло более чем на 26 тысяч человек. Но это не сделало дефицит кадров незаметным.