Пляж Петропавловской крепости закрыли на два года из-за реставрации фасада Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге из-за реставрации фасада Петропавловской крепости закрыли пляж Заячьего острова. Об этом 27 марта сообщает Государственный музей истории Петербурга. Жители и гости города не смогут пройти вдоль стен Иоанновского равелина, Государева, Нарышкина и Трубецкого бастионов, Невской и Екатерининской куртин. Исключением стала Комендантская пристань.

- Специальная дорога для проезда тяжеловесного транспорта появилась в зеленой зоне у Кронверского моста. Она огорожена забором, а возить строительные леса и материалы для реставрации будут только по ночам, - говорится в сообщении.

Вход на стрелку Заячьего острова остается открытым. Прогуляться там и полюбоваться видом на Неву все еще можно без ограничений. Остальные запреты будут действовать до декабря 2024 года, пока не завершится реставрация гранитного фасада Петропавловской крепости.