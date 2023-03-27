75-летний пенсионер из Петербурга перевел мошенникам 6 млн рублей

Полицейские ищут преступников Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге пенсионер обратился в полицию после того, как стал жертвой мошенников. 75-летний мужчина пришел в отдел МВД Московского района вечером 26 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Он рассказал, что в период с 15 декабря 2022 года по 18 февраля 2023 года ему звонили неизвестные, которые убедили мужчину перевести на указанные ими счета шесть миллионов рублей, - говорится в сообщении ведомства.

Пенсионер переводил деньги через банкоматы. Сейчас полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить все обстоятельства случившегося, найти злоумышленников и задержать их.