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НовостиПроисшествия27 марта 2023 18:15

Полицейские задержали дебошира, угрожавшего пистолетом повару в кафе Петербурга

Возбуждено уголовное дело
Анастасия НУРАДИЛОВА
Возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские задержали мужчину, который угрожал пистолетом повару в кафе в Петербурге. Инцидент произошел около трех часов ночи 25 марта в заведении на улице Коллонтай. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Наряд полиции быстро приехал на место. Сотрудники задержали 42-летнего петербуржца, который из хулиганских побуждений достал предмет, похожий на пистолет, и направлял его в сторону 22-летнего повара, - говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов отобрали у дебошира оружие. Оказалось, что это аэрозольное устройство «Удар М-2». Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». Теперь мужчине грозит штраф от одного миллиона рублей или лишение свободы на срок до семи лет.