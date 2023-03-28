Депутаты Петербурга предложили использовать материнский капитал для газификации жилья

В Петербурге предлагают разрешить использовать материнский капитал для газификации жилья Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге депутаты предложили разрешить использовать материнский капитал для газификации жилья. На данный момент бесплатно проводят лишь трубу с газом до земельного участка, но дальше владельцы дома должны самостоятельно платить за разводку по участку и кучу оборудования. Об этом 28 марта 2023 года рассказал депутат ЗакСа Денис Четырбок.

- Фактическое подключение дома к газопроводу достаточно дорогое. Нужно разработать проект, провести трубу в дом, купить необходимое внутридомовое оборудование: газовую плиту, прибор учета газа, систему контроля загазованности и так далее. В целом затраты могут составить больше 200 тысяч рублей, - отметил парламентарий.

Для некоторых семей такая сумма может оказаться неподъемной, тем более при наличии детей. Депутат считает, что семьям надо дать такую возможность потратить маткапитал на газификацию дома, а использовать ее или нет, уже дело каждого. Кроме того Четырбок подчеркнул, что речь должна идти и о газификации домов в Ленинградской области.