Пенсионер открыл стрельбу по людям и собакам в Московском районе Петербурга

Полицейские Московского района Петербурга задержали хулиганствующего пенсионера Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге пенсионер открыл стрельбу по прохожим, собакам и машинам. Все произошло днем в понедельник, 27 марта 2023 года, в Московском районе города. Неадекватного пожилого мужчину заметили работники управляющей компании одного из домов и обратились в полицию. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 16:43 часов в полицию обратился председатель управляющей компании дома 2, корпус 1, по улице Костюшко. Он рассказал, что во дворе дома пожилой мужчина стреляет по собакам, людям и машинам, - сообщили в полиции.

Вскоре на место прибыли оперативники. Мужчину задержали в указанном доме у входа в его квартиру. Стрелком оказался 74-летний пенсионер. При себе у него был пистолет для страйкбола «Stalker SA230».

По какой причине мужчина решил открыть стрельбу, не сообщается. Сообщений о пострадавших тоже нет. Проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.