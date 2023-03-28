Сотрудники МЧС спасли утку из проволочной сетки в Сосновом Бору Ленобласти

Операция по спасению утки прошла в Сосновом Бору / Фото: МЧС ЛО

В Ленинградской области сотрудники МЧС провели настоящую спасательную операцию, чтобы высвободить уточку из плена. Птица зацепилась крылом за проволочную сетку на берегу озера в Сосновом Бору. Благо, прохожие обратили на это внимание и не бросили крякву в беде. Об этом 28 марта 2023 года рассказали в пресс-службе МЧС по 47-му региону.

- Утку заметили возвращавшиеся с занятий школьники, они сообщили о происшествии по телефону 112, - рассказали в пресс-службе.

Спасатели незамедлительно прибыли на помощь. Оказалось, что утра застряла крылом в металлическом ограждении не не могла самостоятельно выбраться, тем более еще и с ранкой. Сотрудники МЧС аккуратно держали утку, пока перекусывали ножницами металлическую сетку. Птица, видимо понимая, что ее спасают, спокойно ждала.

Как только утка освободилась, она звонко крякнула, и поспешила покинуть свое место заточения.