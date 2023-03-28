Гаражный комплекс начали сносить в Выборгском районе Петербурга. Фото: Пресс-служба Смольного

В Выборгском районе Петербурга 28 марта начали сносить гаражный комплекс. На этом месте планируется построить проезды, которые будут соединять Северный проспект и Лиственную улицу. Это нужно, чтобы было удобно подъезжать к многоквартирному дому, который пока еще строится, и к детскому саду.

- Сначала был заключен договор для размещения автостоянки на этой территории. Но потом договор расторгли. Это зарегистрировано Росреестром, - говорится в сообщении пресс-службы комитета по контролю за имуществом.

В 2019 году специалисты заметили, что территория все равно используется незаконно. Бывшего арендатора попросили освободить землю. Владельцев гаражей тоже неоднократно предупреждали, чтобы они освободили земельные участки, вывезли из гаражей все вещи.

Но неделю назад несколько собственников так и не выполнили эту просьбу. Тогда их предупредили еще раз.