Детский сад на 220 мест построят в Красносельском районе Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на строительство детского сада в Красносельском районе около ЖК «Солнечный город». Новое дошкольное учреждение сможет принять 220 детей. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба Смольного.

- Площадь детского сада составит более 4 тысяч квадратных метров. Его построят недалеко от проспекта Буденного. В учреждении сделают бассейн. Открыть его планируют в начале 2024 года, - говорится в сообщении ведомства.

В детском саду будут работать 12 групп для детей разных возрастов – от самых маленьких до тех, кто уже готовится пойти в школу. В здании появятся спальни, игровые комнаты, медицинский и процедурный кабинеты, кухня, залы для музыкальных и спортивных занятий.