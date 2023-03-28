Трехэтажную поликлинику за 775 млн рублей построят в Выборге

Новую поликлинику за 775 млн рублей построят в Выборге к 2024 году. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новую трехэтажную поликлинику построят в микрорайоне Южный в городе Выборге. Потратить из областного бюджета планируют 775 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе комитета здравоохранения Ленинградской области.

– В 2023 году в рамках «Развития здравоохранения в Ленинградской области» строятся семь медицинских объектов. Среди них поликлиника в микрорайоне Южный в Выборге, – отметил председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков.

Поликлиника рассчитана на 380 посещений в смену и будет обслуживать 45 тысяч жителей Южного. Ввести в эксплуатацию новое учреждение планируют в марте 2024 года. Кроме взрослого и детского отделения в здании расположатся пункт лучевой диагностики, дневной стационар на четыре койки, стоматология, кабинет ЛФК и клинико-диагностическая лаборатория.

К слову, строить новых учреждения здравоохранения в Ленобласти и закупать оборудование для них начали еще в 2021 году. Полностью модернизировать первичное медицинское звено планируют за пять лет.