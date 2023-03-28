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НовостиЗдоровье28 марта 2023 16:54

Средняя продолжительность жизни в Ленобласти выросла до 73,8 года

А уровень смертности снизился до рекордных 12,4 процента
Элеонора КУРЮМОВА
Продолжительности жизни в Ленобласти увеличилась до 73,8 года.

Продолжительности жизни в Ленобласти увеличилась до 73,8 года.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Жителей Ленобласти можно официально назвать долгожителями, ведь по данному показателю регион обогнал даже население Кавказа. Так в 2023 году средняя продолжительность жизни выросла до 73,8 года и превысила ожидаемый уровень. Таких результатов в регионе достигли благодаря нацпроектам «Здравоохранение» и «Демография». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Ленинградской области.

– Достичь планового показателя удалось за счет снижения общей смертности населения. За январь-февраль 2023 года эта цифра снизилась до рекордных для региона 12,4 на тысячу жителей, – прокомментировал зампредседателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.

Повлияла и доступность медицинской помощи. На 2023 год в Ленобласти работают 127 амбулаторий и 199 фельдшерско-акушерских пунктов. Также действуют 66 передвижных медицинских комплексов: амбулатории и поликлиники, флюорографы и маммографы. На фоне пандемии продолжается строительство и капремонты медицинских объектов.