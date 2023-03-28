В Петербурге 4,5 тысячи автобусов оборудовали «умными» валидаторами. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В петербургских автобусах недавно появились «умные» валидаторы. Правда, новшество установили пока не во всех машинах. Только 4,5 тысяч автомобилей оборудованы новой техникой, но это не предел. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба комитета по транспорту Северной столицы.

- Активация отложенного платежа Единого электронного билета с сегодняшнего дня стала доступна еще в 554 автобусах на 55 маршрута, - говорится в сообщении ведомства.

Маршруты автобусов с современными валидаторами проходят в четырех северных районах города: Приморском, Выборгском, Курортном, а также Кронштадтском. 2,5 тысячи автобусов из общего количества машин с обновленным оборудованием – «лазурные»: они работают на 300 городских и пригородных маршрутах.

Кроме этого, в комитете по транспорту Петербурга добавили, что современными устройствами оплаты проезда оснащены 1,5 тысячи трамваев и троллейбусов.

КОНКРЕТНО

«Умные» валидаторы работают на следующих маршрутах:

№№ 1Кр, 2Кр, 3Кр, 2Л, 38, 45, 75, 79, 84, 85, 101, 101Э, 104, 112, 120, 122, 125, 126, 134А, 134Б, 135, 148, 154А, 166, 167, 170, 173, 175, 180А, 182, 194, 207, 208, 215, 216, 216А, 219, 223, 227, 235, 237, 248, 250, 258, 259, 267, 279, 302, 303, 406, 433, 435, 436, 555, 567.