Бывший полицейский из Петербурга получил восемь лет условно за взятку в 500 тысяч евро

Бывшего следователя приговорили к восьми годам условно из-за взятки в 500 тысяч евро. Фото: Олег ЗОЛОТО

Городской суд приговорил экс-следователя полиции Московского района Петербурга к восьми годам условно с трехлетним испытательным сроком за взятку в 500 тысяч евро. Кроме того, осужденный не сможет занимать должности на госслужбе в течение пяти лет. А его подельники получили реальное наказание: два года колонии со штрафом почти два миллиона рублей и 7,5 лет заключения. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

– Осужденный вину признал полностью, а его соучастники частично – только покушение на мошенничество, – говорится в сообщении пресс-службы.

В ходе следствия выяснилось, что с января по февраль 2017 мужчина расследовал хищение четырех миллионов рублей у ООО «Специальные технологии». Тогда представитель организации предложил ускорить расследование с помощью взятки. После этого следователь неоднократно приостанавливал предварительное расследование.

Мотивируя желанием закончить разбирательство, осужденный потребовал передать 20 000 000 рублей для взятки следователю, прокурору и в суд. После чего его коллеги обманули и украли 500 тысяч евро у представителя «Специальных технологий». По плану товарищей по уголовному делу, себе мошенники оставили бы 200 000 евро (13 893 060 рублей), а оставшееся передали бывшему следователю.