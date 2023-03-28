Уровень воды резко вырос в реках Тосна и Тигода в Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленобласти начался сезон паводков. Уровень воды резко вырос в реках Тосна и Тигода. Показатели превысили значения, сигнализирующие об опасности подтопления. Об этом 28 марта пишет Online47.ru.

- В реке Тосно уровень воды за сутки увеличился на 25 сантиметров и составил 559 сантиметров. А подтопление грозит при отметке от 530 сантиметров, - сообщили в пресс-службе администрации Тосненского района.

Уровень воды в реке Тигода вырос на 33 сантиметра и достиг 492 сантиметров, при опасной отметке от 470 сантиметров. Спасательные службы Ленобласти из-за паводков перешли на круглосуточные дежурства.

В случае чрезвычайной ситуации жителям следует обращаться на номер телефона Единой службы спасения 112 или же в районную дежурно-диспетчерскую службу.