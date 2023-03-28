26 человек сдадут ЕГЭ по китайскому языку в 2023 году в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Китайский язык в качестве экзамена после 11 класса остается невостребованным. Такие выводы можно сделать не только из общероссийской статистики, но и глядя на цифры в Петербурге. В этом году ЕГЭ по китайскому языку в Северной столице будут сдавать всего 26 человек. В прошлом году знания проверили 16 школьников. По всей России на экзамен тогда зарегистрировались всего 480 человек.

- Больше всего желающих сдать экзамен по китайскому в формате ЕГЭ было в 2021 году. Тогда на это решились 32 школьника, - пишет «Вечерний Санкт-Петербург».

Вероятно, дело в том, что чаще всего для поступления в высшие учебные заведения не требуется ЕГЭ по китайскому языку. Для обучения на языковых направлениях достаточно результата аттестации по любому иностранному языку: подойдет испанский, немецкий, французский, но можно обойтись и повсеместным английским.

А вот для поступления в китайские вузы абитуриентам придется сдать немного другой экзамен на знание местного языка. Экзамены эти называются HSK и HSKK. Первый из них сдается в письменном формате, а второй – в устном.