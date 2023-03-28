Водитель из Ленобласти насмерть сбил пешехода и вывез его тело в лес

Возбуждено уголовное дело Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пьяный мужчина погиб после столкновения с автомобилем «ВАЗ 21099» в Ленинградской области. Авария произошла 28 марта на Морской улице поселка Толмачево. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- После дорожно-транспортного происшествия 40-летний водитель вместе с другим мужчиной погрузили тело на заднее сидение машины и отвезли в лес. Они оставили погибшего у поворота на деревню Ящера Лужского района Ленобласти, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Позже водитель «ВАЗа» сам пришел в полицию и во всем признался. На него составлены административные протоколы о покинутом месте ДТП и отсутствии страховки. Также возбуждено уголовное дело из-за смерти пешехода. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину. Полицейские устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.