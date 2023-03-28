Количество многодетных семей в Петербурге превысило 53 тысячи

Количество многодетных семей в Петербурге увеличилось на 2,6 тысячи. Фото: Олег ЗОЛОТО

Количество многодетных семей в Петербурге увеличилось на 2,6 тысячи. Теперь общее количество домов с тремя и более детьми насчитывает более 53 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Мы исполняем все социальные обязательства: ежегодно индексируются выплаты, вводятся новые меры поддержки петербуржцев, – добавил губернатор Петербурга Александр Беглов.

По информации пресс-службы, из бюджета Северной столицы 25,1 миллиарды рублей направили на поддержку семей с детьми. И если многодетных семей стало больше только на 2,6 тысячи, то общее количество семей с детьми, по статистике Смольного, увеличилось на целых пять тысяч и составило 615 тысяч.

К счастью, благоприятно все складывается не только для большинства. За минувший год почти полторы тысячи детей – 1464 ребенка, оставшихся без попечения родителей – снова обрели семью.

Кстати, в 2023 году финансирование госпрограммы «Социальная поддержка граждан» составило 120 млрд рублей, что на 10,5 миллиарда больше, чем в прошлом году. 110,7 из них получены из городского бюджета, а еще 9,3 – из федерального.