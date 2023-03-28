Пьяный петербуржец угнал каршеринг и устроил ДТП на Васильевском острове

Каршеринг столкнулся с "Тойотой" и отлетел в столб. Фото: vk.com/dorinspb

Пьяный водитель каршеринга устроил ДТП в Василеостровском районе Петербурга. Авария произошла 28 марта около четырех часов вечера на Мичманской улице. Горе-водитель врезался в «Тойоту». Удар был сильным и пришелся в заднюю дверь багажника. После столкновения каршеринг отлетел в столб светофора.

- Позже выяснилось, что у водителя каршеринга вообще никогда не было водительского удостоверения. На место приехали полицейские, потому что сработала система ГЛОНАСС. Проверка на алкотестере показала, что допустимое значение превышено в 6 раз, - сообщает паблик «Дорожный инспектор».

На пьяного петербуржца составили административный протокол и отвезли его в отдел полиции из-за подозрений в угоне. В аварии пострадала 50-летняя пассажирка «Тойоты». Ее госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

В каршеринге тоже находились пассажиры. Одному из них потребовалась помощь врачей.