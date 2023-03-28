Автомобилистка сбила женщину и влетела в дом у станции Звенигородская в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 28 марта у станции метро «Звенигородская» девушка влетела на автомобиле в дом. Вероятно, автоледи не справилась с управлением из-за экстремальных условий на дорогах: сильного снегопада и густого тумана. Об этом сообщили в сообществе ВКонтакте «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

– Все же у нас проходили курсы экстремального вождения? Или у всех был похожий опыт, из которого выворачивали технически правильно? – встала на защиту автоледи одна из читательниц сообщества. Большинство комментаторов при этом убеждены, что авария произошла из-за невнимательности водителя.

Со слов очевидцев, девушка на машине не вписалась в поворот, поэтому на газу вылетела на тротуар и сбила женщину. На фотографиях с места происшествия хорошо видно, насколько жестким было столкновение: бампер машины разбился в смятку.

В сообществе также сообщили, что пострадавшую уже забрала скорая помощь, а на место прибыли службы.